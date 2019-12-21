В Казани сотрудник прокуратуры помог задержать беглого вора

Сотрудник прокуратуры Казани помог задержать преступника.

Как сообщили в ведомстве, 25 ноября 2019 около 11 часов 10 минут старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов, будучи в форменном обмундировании, возвращался к месту службы с судебного процесса в Вахитовском районном суде.

Возле дома 8/2 на ул. Чехова он заметил гражданина, находящегося в розыске. Его обвиняли в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ, также мужчина уклонялся от отбывания наказания за крупную кражу.

Работник прокуратуры подошел к указанному гражданину, представился, предъявив служебное удостоверение, и предложил проследовать в уголовно-исполнительную инспекцию. Мужчина отказался и попытался сбежать, прокурорский работник позвал на помощь сотрудника патрульно-постовой службы, с которым начал преследовать убегающего преступника.

В итоге беглец был задержан и доставлен в уголовно-исполнительную инспекцию, а после заключен под стражу. Сотрудника прокуратуры премируют, отметили ведомстве.