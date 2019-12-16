Принятие нового Генплана Казани снова отложили. К документу есть замечания

Новый Генеральный план столицы РТ будет принят в начале следующего года. Об этом сегодня в ходе "делового понедельника" сообщили в мэрии Казани.

Сроки утверждения документа были сдвинуты в связи с устранением замечаний: их высказали Минобрнауки и Министерство энергетики РФ. Замечания коснулись отображения на Генплане федеральных объектов. Сводное заключение по недочетам планируют подготовить до 25 декабря, после устранения замечаний документ снова разместят в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Утверждать документ будет Казанская городская Дума.

"Весь путь разработки генплана занял практически четыре года. Закон нас к этому не обязывал, но мы провели несколько десятков дополнительных обсуждений, встреч с гражданами. В новый генплан действительно внесены сотни изменений, пожеланий.<...> Надеюсь, что генплан получится жизнеспособным и послужит развитию нашей столицы на долгие годы" - отметил Ильсур Метшин.