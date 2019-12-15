В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели апелляцию по делу казанских сторонников Навального. Эльвира Дмитриева (скончалась в октябре 2019 года), Андрей Бояршинов, Алексей Бояров, Михаил Тихонов требовали у соцсети "ВКонтакте" по 100 тысяч рублей компенсации за передачу без их согласия Центру по противодействию экстремизму их персональных данных.

Как сообщили представители казанского штаба Алексея Навального в своей группе "ВКонтакте", апелляцию отклонили, таким образом, предыдущее решение суда - оставить иск без удовлетворения - осталось без изменений.

Напомним, что в январе 2018 года Центр "Э" МВД РТ направил запрос к "ВКонтакте". Силовиков интересовало, в какое время, c каких IP-адресов, под какими регистрационными данными размещены профили активистов. Спустя 11 дней социальная сеть эти данные предоставила, не обращаясь за согласием на раскрытие личной информации к самим гражданам, а также не уведомляя истцов о поступлении и исполнении запроса.

"На основании полученных от ВКонтакте сведений, в частности, в отношении Андрея Бояршинова 8 сентября 2018 года составили протокол об административном правонарушении о повторном нарушении порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). На следующий день Вахитовский районный суд Казани назначил ему за это 15 суток ареста" - сообщают в правозащитном центре "Агора".

В иске подчеркивается, что запрос не содержал мотивированное требование о предоставлении информации и обоснованного подозрения о причастности активистов к преступлению или правонарушению. Также в запросе отсутствовала ссылка на решение суда, кроме того, IP-адреса абонентов являются тайной связи.

В дальнейшем активисты планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.