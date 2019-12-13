Свадьба пела и плясала: в Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров

12 декабря в одном из ЗАГСов Казани зарегистрирован брак пары трансгендеров, сообщает издание KazanFirst. Молодожены Эрика и Виктор, оба поменявшие пол, познакомились четыре месяца назад и после непродолжительного романа решили узаконить свои отношения.

Пара говорит, что никаких проблем при регистрации брака у них не возникло, в самом ЗАГСе не знали, что эта свадьба отличается от других. На церемонии были только близкие родственники.

«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», - цитирует издание невесту Эрику.

Новоиспеченные супруги в будущем могут уехать на ПМЖ за границу. Они хотят детей и опасаются, что в России могут возникнуть проблемы с органами опеки. Сейчас в приоритете у них карьера, Эрика работает в сфере красоты, а Виктор – графический дизайнер.