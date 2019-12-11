Соцсети: В Казани столкнулись сразу девять автомобилей

Минувшей ночью в Казани столкнулись сразу девять автомобилей. ДТП произошло возле станции метро «Проспект Победы». Кадры с места появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что один из автомобилей от удара развернуло на дороге. По данным ГИБДД города, в аварии нет пострадавших. Обстоятельства ДТП пока не уточняются.

«Там изначально приора стояла с поломкой на аварийках (со знаком), ближе к 8-ми вечера. Походу потом зевака какой-то впечатался», - пишут горожане. «Один разогнался и догнал всех остальных. Домино-бильярд».