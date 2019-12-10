«Нам указали на дверь»: на разговор в Минтрансе РТ не пустили даже председателя Ассоциации АТП

Сегодня в Минтрансе республики должен был состояться диалог перевозчиков и руководства Министерства. Однако, как сообщили в Ассоциации АТП, попасть в кабинет к Ленару Сафину смогли далеко не все.

"Министр транспорта не пустил ряд перевозчиков и председателя Ассоциации АТП РТ на совещание. Нам указали на дверь! Охрана сказала, что им поступила команда пускать строго по списку. Охрана и перевозчики пытались через секретаря приемной министра Ленара Сафина решить вопрос, но безрезультатно. " - заявил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Как пояснили в министерстве, на совещание были приглашены те перевозчики, кто ранее пришел на балансовую комиссии.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: как приглашали на балансовую комиссию, по какому принципу? Накануне в пять вечера приходило приглашение на утро следующего дня к 10 часам утра. С собой нужно было принести целый пакет документов. Внимание! На его подготовку по подсчетам перевозчиков нужно не менее двух суток. Я как председатель Ассоциации на совещание должен был представлять еще и тех перевозчиков, кто не смог приехать из районов Татарстана. Всего в Ассоциации сейчас 18 предприятий. Министр сам или по умыслу помощников сегодня согласился поговорить лишь с пятью директорами. Причем за закрытыми дверями не только от руководителя Ассоциации АТП РТ, но и СМИ. Если не пустил получается, испугался прямых насущных вопросов?

Чего так опасается министр транспорта Татарстана Ленар Сафин? В двух открытых обращениях мы называли его «нашей надеждой»…

Совещание с теми, кто смог попасть в кабинет, продолжается, итоги будут озвучены позже.