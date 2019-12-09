Главбух двух стройфирм Казани похитила 115 млн рублей

В Казани заведено уголовное дело на главного бухгалтера двух строительных компаний, подозреваемую в присвоении и растрате денежных средств.

По информации пресс-службы МВД Татарстана, 55-летняя женщина оформила на свои знакомых фирмы с аналогичными названиями. Главбух, имея право подписи, в течение года переводила деньги на счета подставных компаний, а своим работодателям представляла фиктивную отчетность, подделывая в документах ИНН организации. Ущерб превысил 115 млн рублей.

Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На часть имущества женщины наложен арест.