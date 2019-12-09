В РТ двое рыбаков снова провалились под лед

Около 8 часов утра 9 декабря в МЧС поступило сообщение о том, что у пгт Алексеевское два человека провалились под лед. На момент звонка один мужчина выбрался из воды, второго помогли вытащить очевидцы. Однако граждане боялись двигаться по льду, из-за чего потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники МЧС выехали на место, на судне на воздушной подушке мужчин доставили на берег и передали медикам, от госпитализации они отказались.

Как отмечают в ведомстве, на данном участке максимальная толщина льда - всего 5 саниметров, глубина на месте провала - 3 метра. Данной участок не является местом массового выхода на лед, рыбаков было только двое.