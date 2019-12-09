Татарстан вошел в десятку регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Татарстан занял девятую строчку в рейтинге российских регионов по отсутствию у жителей вредных привычек, составленном РИА Новости. В аналогичном прошлогоднем исследовании республика занимала 16-ю строчку. Отмечается также, что Татарстан и Адыгея показали лучшую динамику по снижению потребления алкоголя.

Авторы рейтинга учитывали потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем и преступления, связанные с наркотиками.

Самый здоровый образ жизни ведут жители Чечни, Ингушетии и Дагестана. В антилидерах рейтингах жители Магаданской области, Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа. Москва в рейтинге занимает 53 строчку, Санкт-Петербург – 70-ю.

«Если говорить об общих тенденциях по стране, исследования свидетельствуют, что более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия», - отмечается в исследовании. За прошлый год расходы на табак сократились в 47 регионах страны.

Объем продаж алкоголя в среднем по стране в пересчете на чистый спирт составил 7,3 литра на взрослого человека. Это на 0,3 литра меньше прошлогоднего показателя, но при этом в отдельных регионах стали в два раза больше покупать алкоголь.