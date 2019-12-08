Пьяный водитель в Нижнем Новгороде сбил девятерых школьников и двоих взрослых

Накануне в Нижнем Новгороде мужчина спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали 11 человек. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Водитель "Тойоты" пересек встречную полосу и столкнулся сразу с двумя автомобилями. Один из них вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Потерпевшими оказались 2 женщины и 9 школьников в возрасте от 14 до 15 лет. Всех потерпевших немедленно доставили в больницу. Троим детям оказана хирургическая помощь, сейчас их состояние оценивается как стабильное. В результате аварии одна из женщин получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась.

Предполагаемый виновник ДТП от медосвидетельствования отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".