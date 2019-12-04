Пожар на нефтеперекачивающей станции в РТ: спасатели сообщили о погибшем

В МЧС республики сообщили о погибшем в результате пожара на НПС "Калейкино". Напомним, сегодня 10:28 утра в ведомство поступило сообщение о возгорании: подрядная организация проводила плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. В результате снаружи резервуар загорелся, внутри наблюдалось сильное задымление.

По последним данным, спасатели организовали поиск двух пропавших во время происшествия сотрудников подрядной организации - мужчин 1987 и 1990 годов рождения.

"Сложность заключается в том, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших. В 21.33 спасатели ПАСФ "РегионСпас" обнаружили тело мужчины" - сообщили в МЧС.

Добавим, что на месте происшествия уже взяли замеры воздуха, превышения предельно допустимой концентрации веществ не выявлено, также проходит разведка взрывоопасных концентраций.