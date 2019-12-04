В Татарстане мужчина до смерти забил племянника табуреткой

В понедельник, 2 декабря, семейная драма разыгралась в деревне Азякуль Актанышского района республики. В одном из домов за рюмочкой горячительного коротали вечер дядя и племянник. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт, но мирным путем его решить не пытались.

62-летний мужчина схватил табурет и начал избивать племянника. 40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящий момент следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.