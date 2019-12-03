Кровавая расправа: в РТ мужчина зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и пасынка

Сегодня ночью в Менделеевске произошла кровавая трагедия. Местный житель зарезал бывшую жену, родного двухлетнего сына и 19-летнего пасынка, сообщает «Пятый канал». Как сообщили Prokazan.ru в пресс-службе МВД Татарстана, погибшей женщине было 38 лет.

По информации издания, еще одному пасынку удалось сбежать и спастись. 12-летний мальчик обратился в полицию, сейчас он с ранениями госпитализирован.

Сообщается, что в момент убийства ранее трижды судимый 41-летний мужчина был пьян. Он уже задержан. Обстоятельства трагедии выясняются.