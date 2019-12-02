В Перинатальном центре РКБ обнаружили ветрянку. Теперь вход только со справками

В Перинатальном центре РКБ МЗ РТ введены ограничительные меры в связи с зарегистрированным в учреждении случаем ветряной оспы. Об этом информируют в Минздраве республики.

По данным ведомства, для госпитализации пациентов в плановом, неотложном и экстренном порядке до 19.12.2019 включительно будет необходим один из оригиналов документов о:

- защитном уровне иммунитета по ветряной оспе (наличие IgG выше серой зоны), или

- перенесенном заболевании ветряной оспы, или

- завершённом курсе вакцинации против ветряной оспы: живая аттенуированная вакцина, 2 введения с разницей в 6 недель.

При отсутствии таких данных - оригинал результата анализа на наличие защитного титра антител (IgG).

Аналогичные условия действуют и для посетителей. Для граждан старше 55 лет требуется справка об отсутствии контакта с инфекцией. Она действительна в течение 72 часов.

Кроме того, существует вероятность ограничения посещений на время действия предписания Роспотребнадзора.