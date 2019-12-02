«Обогнала, но лишь судьбу»: в фатальном ДТП в Татарстане погибли мать и дочь

В Менделеевском районе Татарстана сегодня днем произошла жуткая авария, кадры с места ДТП и момент самого столкновения появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что легковой автомобиль занесло при обгоне, на встречной полосе Hyundai Accent влетел в фуру и разбился. Раскуроченный автомобиль вынесло на обочину.

По словам очевидцев, за рулем иномарки была девушка, она и ее 9-летняя дочь погибли на месте. «Обогнала, но лишь судьбу», - ужасаются страшными кадрами в соцсетях.

Информация по обстоятельствам ДТП уточняется.