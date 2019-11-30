«Даст бог, поработаем». «Ак Барс» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым

Хоккейный клуб «Ак Барс» покидает вратарь Эмиль Гарипов. В клубе сообщили, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лёд, а мы, к сожалению, не можем предоставить такую возможность. Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей», - отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. Он подчеркнул, что клуб и игрок расстаются без претензий.

Гарипов провел в казанской команде 9 сезонов, сыграл 252 матча, выиграл 141 встречу и 21 игру провел в сухую. В сезоне 2017/18 вместе с командой Гарипов выиграл Кубок Гагарина, тогда его признали лучшим вратарем финала.

«Я с благодарностью отношусь к родному клубу, воспитавшему меня как хоккеиста. Не представлял, что когда-нибудь придётся играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов. Я покидаю Казань с хорошим отношением к клубу, даст бог, однажды я снова поработаю в "Ак Барсе"», - отметил Гарипов, поблагодарив клуб и болельщиков.

В казанском клубе Гарипов получал 75 млн рублей в год, это третий контракт по стоимости после Даниса Зарипова и Джастина Азеведо. По регламенту КХЛ вратарь должен получить 50% от оставшейся суммы контракта.