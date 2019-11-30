«Все в поселке в шоке». В Татарстане возле кладбища жестоко убили семейную пару

Шокирующее преступление произошло в поселке Шемордан Сабинского района Татарстана сегодня ночью. Возле кладбища нашли тела семейной пары, об этом Prokazan.ru сообщили местные жители. Информацию подтвердили в полиции района. Погибшему мужчине было 66 лет, его супруге 62 года.

Местные жители рассказали, что семья вышла вечером прогуляться. Тела погибших нашли их сыновья, которые отправились на поиски, когда родители не вернулись домой. Супруги скончались от ножевых ранений.

«Все в поселке в шоке, их убили возле кладбища!». Обстоятельства случившегося выясняют следователи.