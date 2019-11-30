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Ufa.ru

«Все в поселке в шоке». В Татарстане возле кладбища жестоко убили семейную пару

Cегодня, 11:51 1161 5 Автор: prokazan.ru

Шокирующее преступление произошло в поселке Шемордан Сабинского района Татарстана сегодня ночью. Возле кладбища нашли тела семейной пары, об этом Prokazan.ru сообщили местные жители. Информацию подтвердили в полиции района. Погибшему мужчине было 66 лет, его супруге 62 года.

Местные жители рассказали, что семья вышла вечером прогуляться. Тела погибших нашли их сыновья, которые отправились на поиски, когда родители не вернулись домой. Супруги скончались от ножевых ранений.

«Все в поселке в шоке, их убили возле кладбища!». Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

 

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комментарии

Городовой
17
30 ноября 2019
12:15
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Горожанин
16
30 ноября 2019
12:32
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Ага
17
30 ноября 2019
12:35
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
1
1
30 ноября 2019
12:49
Это ужасно. Как всегда новости по этой деревне страшные . То там милиционера расстреляли. То на патруль ГИБДД напали. Вся Россия в шоке от тех кадров где ГИБДД погнались за парнями и на них напали. То там человека похитили. Каждая новость об этом месте как из преисподнии. Столько преступности больше нигде нет.
Горожанин
0
30 ноября 2019
13:15
Наверно все заняты самообогащением , поэтому такой ужас творится .

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