«Эта игра нам в зачет не идет». «Ак Барс» прервал семиматчевую победную серию

Новая домашняя серия регулярного чемпионата КХЛ для «Ак Барса» началась с поражения. Накануне, 29 ноября, казанцы на «Татнефть-арене» проиграли хоккейному клубу «Сочи» со счетом 0:1. В составе соперников отличился Степан Старков.

«Много слов не скажешь – ноль голов. Здесь вряд ли возможно выиграть, можно было только взять бросок и попробовать как в прошлом матче (против «Сибири» – 2:1 Б) победить по буллитам. Сегодня это не прошло. В общем-то и эта, и прошлая игра в зачёт нам не пойдёт», - отметил в послематчевом интервью главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов.

В воскресенье, 1 декабря, «Ак Барс» продолжит домашнюю серию встречей с московским «Динамо».