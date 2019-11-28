У жительницы Казани приставы отобрали сына и отдали его отцу

В Казани судебные приставы по решению Нагатинского районного суда Москвы передали 4-летнего ребенка одной из жительниц Казани отцу малыша.

Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов №2 по Советскому району г. Казани. Женщина законные требования игнорировала, от судебных приставов скрывалась, до тех пора, пока сотрудники ведомства не установили ее местоположение в одной из поликлиник.

Несмотря на то, что мать физически препятствовала, судебные приставы в присутствии взыскателя, сотрудников органа опеки и попечительства и полиции исполнили решение суда. За воспрепятствование законной деятельности должностных лиц в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.

"Исполнительные производства о передаче и определении места жительства несовершеннолетних детей считаются одними из самых сложных в исполнении. Причиной тому являются противостояния родителей. Кроме того, сложность заключается в том, что объектом принудительного исполнения решения суда является ребенок, испытывающий страх, иные негативные эмоции, психологическое состояние которого необходимо учитывать" - отметили в УФССП РТ.