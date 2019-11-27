В Казани ограничили движение по улице Нигматуллина

Исполком Казани подписал распоряжение об ограничении движения по улице Нигматуллина. Такие меры приняты в связи со строительством теплотрассы.

Движение будет перекрываться в два этапа на разных участках:

Так до 5 декабря ограничение будет действовать на участке от дома №1 до дома №3.

А с 17 по 27 декабря – на участке от дома №5 по улице Нигматуллина до улицы Читсопольской.

Добавим также, что администрации города сообщила о продлении ограничения движения на улице Большая Красная на восемь месяцев.