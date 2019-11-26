Казань признали лучшим городом России по качеству жизни

Казань признана лучшим городом страны по качеству жизни населения. Премию Финансового университета при Правительстве РФ вручили сегодня в Москве Ильсуру Метшину, сообщают в мэрии города.

Победителей определяли среди городов с населением более 250 тысяч путем телефонных опросов, в каждом из них получили ответы не менее 600 человек. Участники оценивали состояние дорог и ЖКХ, медицины, культуры и образования, а также желание граждан жить в своем городе. Всего учитывался 31 критерий, и по всем Казань оказалась в числе лидеров.

Добавим, что предыдущие два года лучшим городом по качеству жизни населения становилась Тюмень.