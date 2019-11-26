Казанцы опубликовали в социальных сетях фотографию машины, застрявшей на железнодорожном переезде. Инцидент произошел в районе Высокой горы.

Судя по снимку, водитель иномарки торопился пересечь железнодорожные пути, игнорируя опущенный шлагбаум, из-за чего застрял передней частью машины на поднимающихся частях настила.

Ситуация вызвала осуждение со стороны пользователей соцсетей:

"Скорее всего из-за своей же собственной тупости. Не мог 5 секунд подождать. Зато сейчас сэкономил время"

"Будет ему уроком. Это защита от дураков, чтобы не выезжали на ж/д пути на запрещающий сигнал"

"На этом переезде постоянно такие торопыжки" - пишут казанцы.

Напомним, что в сентябре на перегоне Аккуль-Акбаш в Татарстане из-за мамы, которая поторопилась и выехала на железнодорожные пути на красный сигнал семафора, погибла ее дочь - пассажирка автомобиля.