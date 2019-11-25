«Дзюбамания»: в Казани после матча «Рубин» - «Зенит» школьники устроили истерику

Видеозапись кричащих и почти ревущих детей появилась в официальном "Твиттере" футбольного клуба "Зенит". На ней видно, как фанаты, среди которых много подростков, атаковали нападающего клуба Артема Дзюбу.

"Артем, Артем, пожалуйста!" - доносилось со всех сторон. Дети просили футболиста сделать совместное селфи, и если одним болельщикам повезло, то другим фото не досталось. Один из мальчишек со слезами в голосе кричал "Тема, пожалуйста", когда спортсмен уже отошел от барьера, отделяющего фанатов. Парень буквально готов был перевалиться за ограждение, чтобы дотянуться до своего кумира. В итоге Дзюба вернулся и подарил почти рыдающему фанату футболку Дриусси - еще одного нападающего футбольного клуба.

В комментариях пользователи такого фанатизма не оценили и посоветовали "дать мальчику ремня". Напомним, что матч казанского футбольного клуба "Рубин" с питерским "Зенитом" состоялся на Центральном стадионе Казани в субботу и закончился со счетом 2:1 в пользу "Зенита".