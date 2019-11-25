Угрожал создать проблемы: экс-глава Росимущества РТ осужден за взяточничество

В Татарстане вынесен приговор бывшему и.о. руководителя территориального управления Росимущества в РТ 37-летнему Альберту Гатину. Он признан виновным в получении взятки в 10 миллионов рублей.

Как рассказали в Следкоме республики, территориальное управление Росимущества заключило с одной из фирм госконтракт по сбору, транспортировке и обезвреживанию химических веществ на земельном участке в Нижнекамске. Когда контракт был подписан, Гатин потребовал у руководителя фирмы взятку за беспрепятственное подписание акта приема-сдачи работ. В противном случае он обещал создать исполнителю проблемы в работе, в том числе включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков госуслуг.

Деньги были переданы через водителя Гатина, причем мужчина не знал о противоправных действиях начальника. Когда все 10 миллионов были в руках у Гатина, он подписал акт приема-сдачи работ, даже не дождавшись их выполнения.

Согласно приговору суда, Гатин отправится в колонию срогого режима на 4 года, еще на 3 года ему запрещено занимать определенные должности.