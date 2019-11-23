Адвокат из Казани будет защищать Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев

Адвокат Рамзана Кадырова Сади-Магомед Чапанов не будет представлять в суде интересы срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев. Он помог найти семье парня новых адвокатов. Защищать Шамсутдинова будут Руслан Нагиев из Казани и Равиль Тугушев из Саратова, сообщает Ura.ru. В четверг, 21 ноября, стороны уже подписали соглашение и обсудили дальнейшие действия.

Казанский адвокат Руслан Нагиев накануне прокомментировал свое новое дело, отметив, что главная задача – добиться истины по делу, а не бездумно оправдывать кого-то.

«То, что произошло - это трагедия для семьи Шамсутдиновых, это трагедия для семей погибших парней, это трагедия для всех нас независимо от этнической и религиозной принадлежности. Солдаты в нашей армии не должны погибать, тем более в мирное время», - отметил Нагиев в записи в своем Instagram.

Фото профиля Руслана Нагиева. Руслан Нагиев (второй слева) с отцом Рамиля Шамсутдинова, адвокатами Чапановым и Тугушевым.

Он подчеркнул, что адвокаты защищают закон и человека, но не человеческие пороки. «Так же хирург, который должен оперировать любого, кто нуждается в медицинской помощи не выбирая грешник это или святой».

Напомним, рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября убил восьмерых сослуживцев в воинской части поселка Горный в Забайкалье смене караула.