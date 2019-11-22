В Казани на свое место вернулся памятник Орджоникидзе

Отреставрированный памятник Серго Орджоникидзе установили на место - в сквере около дома №5 по улице Белинского в Соцгороде. Об этом рассказала жительница Казани Мария Яковенко в своем аккаунте на "Фейсбук".

Памятник сняли с постамента в 2016 году, он был в крайне плохом состоянии, а жители города спорили, кому он установлен: Сталину или Орджоникидзе.

Как выглядел памятник до реставрации

В октябре прошлого года Рустам Минниханов предложил отреставрировать монумент. Напомним, что в 1938 – 1954 поселок Соцгород назывался поселком имени Серго Орджоникидзе.