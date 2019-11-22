Слил интимное видео с бывшей: в Татарстане парня судили за порноместь

Суд вынес приговор 23-летнему жителю Апастовского района Татарстана, обвиняемому в нарушении неприкосновенности частной жизни, или как принято говорить - в порномести.

В июле этого года парень снял интимное видео с участием своей подруги. Через несколько месяцев пара поссорилась. Парень решил отомстить бывшей и слил видеоролик в сеть.

«Из мести опубликовал указанное видео в мессенджере, в котором они стали доступными для просмотра неограниченным кругом пользователей», - сообщили в прокуратуре.

Известно, что парень в суде признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.