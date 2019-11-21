Полиция Казани опубликовала обращение к болельщикам, которые планируют посетить матч "Рубин" - "Зенит". Он пройдет на Центральном стадионе 23 ноября.

"Перед матчем будет организована стандартная в таких случаях процедура досмотра. В связи с этим Управление МВД России по городу Казани просит зрителей серьезно отнестись к рекомендации заблаговременно прибыть на стадион", - пишут в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции напоминают: на ближайших к стадиону улицах будет ограничена парковка, автомобили будут эвакуировать. Как уточнили в ведомстве, машины казанцы могут оставить возле ЦУМа, станции метро "Кремлевская", на улице Батурина, перекрестках Профсоюзная – К. Наджми и Профсоюзная - Астрономическая.