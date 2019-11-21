В Татарстане на трассе засняли целое стадо маралов

На трассе в Татарстане засняли целое стадо маралов. Животных заметили на проезжей части недалеко от деревни Сосновка Аксубаевского района республики, видео появилось накануне в социальных сетях.

Более 10 животных дисциплинированно перешли дорогу, один из них вежливо дождался, когда водитель остановится, и только потом последовал на другую сторону.

Напомним, несколько лет назад в рамках проекта «Дикая ферма» в республику завезли маралов и пятнистых оленей с Горного Алтая. Когда они начали давать новое потомство в питомниках, часть из них решили выпустить в дикую природу.