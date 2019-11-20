BMW вылетел на встречку: в жуткой аварии в Татарстане погибли три человека

Сегодня на 47-м километре трассы Казань – Оренбург в Татарстане произошло смертельное ДТП. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

«По предварительным данным водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус», - рассказали Prokazan.ru в пресс-службе МВД Татарстана. Известно, что в аварии погибли три человека, остальная информация уточняется.

По словам очевидцев, «Ларгус» от удара вылетела в кювет. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Уточняются обстоятельства случившегося.