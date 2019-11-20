В Казани нашли няню для сына онкобольной женщины

В Казани удалось найти няню для сына онкобольной женщины, сообщила Prokazan.ru волонтер Юлия Хакимова. По ее словам, на призыв о помощи откликнулись очень многие. Будет составлен график, кто и когда будет оставаться с мальчиком, пока его мама будет на лечении.

"Кто-то готов был взять ребенка к себе на все время лечения, кто-то хотел посвятить свои выходные и провести их с чужим малышом, чтобы мама могла не переживать и заниматься своим здоровьем. За несколько часов вы откликнулись и уже к вечеру мы отвезли маме финансовую помощь, чтобы хотя бы первое время она могла не думать где взять денег, так как в связи с болезнью она не смогла работать", - рассказала Юлия Хакимова.

Напомним, в городе искали няню для годовалого малыша, маме которого срочно понадобилась госпитализация. Несколько лет назад женщина победила рак, но болезнь вернулась.

Женщина списывала симптомы на астму, но лекарства не помогали, а когда она обратилась к врачам, медики обнаружили жидкость в легких и отек сердца. Лечь в больницу она не может, так как за ребенком некому присмотреть, но есть возможность пройти лечение в дневном стационаре. Чтобы мама могла спокойно лечиться, волонтеры и искали няню.