32-летнему жителю города Казани предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщают в Следственном комитете республики.

По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами организовал в Казани сеть незаконных игорных заведений. В октябре полицейские получили оперативную информацию о том, что в одном из торговых павильонов на улице Мавлютова функционируют игровые автоматы.

"Сотрудники полиции провели "проверочную закупку", после которой была пресечена игорная деятельность и изъято 5 мониторов, 4 материнских платы, выручка и черновые записи. В дальнейшем было установлено еще три места расположения игрового оборудования. Изъято несколько десятков единиц техники. В настоящее время ведется работа по установлению иных мест проведения азартных игр", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Был задержан и предполагаемый организатор игорного бизнеса - 32-летний житель города. Он не признал свою вину и отказался давать показания. По решению Приволжского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной деятельности.

Напомним, что ранее "крик о помощи" звучал от казанцев через социальные сети: женщина, сын которой проигрывает все деньги в автоматах в районе Азино, просила "кого-то из вышестоящих" разобраться в ситуации.