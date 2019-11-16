Татарстанское Свиногорье уступает Мошонкам, Лоху и Мутному Материку

Село Свиногорье в Елабужском районе Татарстана сегодня занимает последнюю строчку в голосовании на самое веселое название населенного пункта в России. Напомним, конкурс проводит сервис путешествий Tutu.ru совместно с телеканалом «Моя планета». Село из республики пока набрало 3,7 тыс. голосов – всего 5,5% из всех проголосовавших.

Пока лидирует Мутный Материк из Коми – за него проголосовали более 12 тысяч человек. На втором месте Хохотуй из Забайкальского края. Тройку лидеров замыкает Морозилка из Архангельской области.

Конкурентами Свиногорья также стали Мухоудеровка из Белгородской области, Бухалово из Ярославской, Палево из Сахалинской, Мошонки из Калужской области, Сахарная головка из Севастополя и Лох из Саратовской области.

Победителя выберут по результатам голосования, которое завершится 24 ноября.