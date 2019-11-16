В Казани пропала девушка с выбритыми висками

Сегодня в Казани пропала 25-летняя Диана Замалеева. Родственники обратились к волонтерам за помощью, ориентировку на поиск опубликовал «Поисковый центр».

«Если есть основания, что человек пропал, поиски объявляются в тот же день», - сообщили в центре, отказавшись раскрыть подробности исчезновения Дианы.

Как удалось выяснить Prokazan.ru, Диана ушла из дома в первом часу ночи и до сих пор о ней нет новостей, инициатором поиска является муж.

Диана была одета в куртку цвета хаки ниже колен, черные брюки, черные кроссовки с розовыми шнурками.

Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, темные длинные волосы, выбритые виски, карие глаза, на запястье татуировка в виде знака бесконечности.

Если вам что-то известно о местонахождении Дианы, звоните 8-967-46-64-911 или 112.