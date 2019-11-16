Участник «Адской кухни» из Казани сменил ножи на карандаши

Участник второго сезона «Адской кухни» Ренат Сафаров из Казани рассказал, что сменил ножи на карандаши, почти перестал готовить и вернулся к прошлому хобби.

«Решил я передохнуть от мира гастрономии и вернуться к художеству. Благо ручки не из ж**ки растут. Я теперь снова рисую в своё удовольствие. Вообще удобно иметь несколько профессий (если их так можно назвать. Ведь это призвание). Как вы могли заметить, личность я не постоянная (как любит повторять моя суженная, - корабельный) и по-сему долго «на месте» усидеть не могу. Вот и решил вернутся в родные пенаты, поменять так сказать ножи на карандаши», - написал Сафаров в своем Instagram.

Парень довольно нескромно говорит, что пять лет назад он был известным художником и написал книгу на орнамент. Она была доступна для бесплатного скачивания и за это время ее скачали 15 тысяч раз. Но Сафаров решил «удалить халяву» и издать труд в печатном виде для продажи.

«Также я оформил все свои картины созданные золотыми ручками, а то многие считают, что я только на компе рисовать могу. И они тоже появятся в продаже. Плюс ко всему, мы купили квартиру, машину, переехали, но обо всём по-порядку», - отметил повар-художник.

Добавим, что шоу «Адская кухня» парень покинул после третьего выпуска. Позже он вел кулинарный аккаунт «Сафаров на кухне», но рецепты в нем перестали появляться два месяца назад.