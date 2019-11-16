В Татарстане могут запретить цирки с животными

В Татарстане предложили запретить цирки с животными. С такой инициативой выступил депутат Агрызского Госовета Марсель Шахмин на заседании Высшего совtта республиканского движения «Татарстан – Новый век».

По словам Шахмина, озвучить такое предложение председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину его попросила молодежь.

«Сейчас обсуждается тема запрета цирка с животными. Предлагают рассмотреть возможность запрета цирка с использованием животных на региональном уровне. Татарстан может стать одним из первых субъектов, который принял такое решение», - цитирует Шахмана издание «Татар-информ».

В мае этого года в Ингушетии запретили размещать цирки-шапито. «Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа. Жестокость по отношению к ним непростительна. Заставлять животных совершать какие-либо действия против их воли – это высшая степень безнравственности человека, отсутствия чувство вины и ответственности, кощунство с его стороны», - отметил мэр Магаса Беслан Цечоев.

А вы за запрет цирков с животными?