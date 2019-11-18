Он бросил меня по СМС: «Я подумал и решил. Мы расстаемся». Мои первые отношения

Я почти не помню тех ощущений. Любовь ли была это? Кто знает? Никто уже не сможет дать верный ответ. Мне было семнадцать, когда мы встретились в парке у озера Комсомольское. Тогда мне нравились длинноволосые парни, слушающие тяжелый рок и сносно бренчащие на гитарке. Он попадал под эти критерии, а еще у него были прекрасные голубые глаза. Что еще нужно, чтобы влюбиться с первого взгляда?

Наше общение началось по СМС. Забавно, что СМСкой оно и закончилось. Но обо всем по порядку. Он написал первым, мы встретились, завязались отношения. Первые отношения. Мы встречались около трех лет. Романтические прогулки по паркам, вечера в кафешках и кинотеатрах - cтандартные развлечения двух подростков. Мы вместе занимались музыкой и играли в компьютерные игры. Раз в месяц у меня дома всегда оказывалась розочка. Мне казалось, все наши взгляды во всем совпадают, что мы настолько одинаковые, что просто созданы друг для друга. Ссор и правда я не припомню. Но, как я уже вижу с высоты своего опыта, отсутствие ссор еще не означает отсутствие проблем. А проблемы имелись.

Надо сказать, что я являюсь православной христианкой и некоторые проявления любви считала недопустимыми до вступления в брак. Молодой человек моих взглядов не разделял, но относился к ним с уважением. Он долго всё обдумывал и принял решение расстаться, которое сообщил в короткой СМСке:

"Я подумал и решил. Мы расстаемся".

Не решусь назвать основную причину расставания. Однако, мы не просто расстались, а он ушел к другой девушке, с которой у него начались половые отношения, "настоящие" отношения и "настоящая" любовь.

Сегодня мы не говорим о том, что есть любовь? Это заслуживает отдельного разговора. Мы говорим о первых отношениях и их влиянии на дальнейшую жизнь.

Чтобы узнать экспертное мнение по этому вопросу, я связалась с практикующим клиническим психологом Айратом Салиховым.

Как первая любовь влияет на последующие отношения?

Почему первая любовь редко приводит к браку?

Айрат Салихов: Безусловно, она оставляет отпечаток. Первая любовь идеализируется. Бессознательно и даже осознанно в нее вкладывается много ожиданий и фантазий, а также семейные мифы о любви. Любая идеализация всегда приводит к разочарованию, поэтому опыт первой любви часто ранит, так как реальность может быть суровее и неприятнее фантазии. Если этот опыт попадет на какую-то благодатную почву, например, это может сказаться на самооценке, может укрепить миф о сильном мужчине – добытчике или заботливой, всегда теплой женщине – матери.

Первая любовь может возникнуть в разные периоды жизни, на которых задачи брака может и вовсе не быть.

Важна психологическая зрелость. Совершенно естественно, что мы заканчиваем отношения для того, чтобы встретиться с новым опытом, который толкает нас к развитию зрелости.

Назовите оптимальный возраст для вступления в первые отношения. С какого возраста лучше начинать половую жизнь?

Айрат Салихов: Тот, в котором вы чувствуете готовность и желание. Однако, в первую очередь, важно помнить о законе, который определяет рамки допустимого. Во-вторых, это вопрос, на который нет четкого ответа. В действительности психика сама нас подталкивает в свое время. Главное - прислушиваться к себе и меньше смотреть на других, у них свое время и своя готовность. Отношения и их задачи сильно отличаются в зависимости от возраста. Например, детская влюбленность, она про удивительную встречу с другим, взаимодействие. Подростковые отношения нагружены гормональной перестройкой всего организма, где переполняющий эрос сталкивает с такой чувствительностью, которая граничит с болезненностью, появляются новые вопросы самоидентичности, социализации. В юности гормональная бомба уже взорвана, выстроен новый мир и взгляды. Во взрослой жизни идеи соединения и развития высвобождаются от плена эроса и становятся символической формой объединения, цель которого брак и новая трансформация.

Нужно ли вспоминать о своей первой любви или лучше отпустить и забыть?

Айрат Салихов: Вспоминать о своей первой любви можно, если она остается приятным воспоминаем, а ваши интересы и чувства сосредоточены на реальности настоящих отношений. Если вы часто ностальгируете о первой любви, то это может говорить о каком-то вопросе, который остался нерешенным в предыдущих или настоящих отношениях. Таким образом, это хороший повод задать себе вопрос, а для чего я возвращаюсь к этим воспоминаниям?

Как правильно расставаться, чтобы причинить партнеру меньше страданий? Как прокомментируете расставание по СМС?

Айрат Салихов: Вероятно, что расставание по смс - не самый приятный способ для того, с кем расстаются, но позволяет чувствовать себя в большей безопасности и комфорте тому, кто расстается подобным образом.

Я думаю, что при расставании важно искренно поговорить о чувствах, которые были, какие есть, какие остаются и сообщить о желании завершить отношения прямо.

Как пережить расставание?

Айрат Салихов: Первое и самое важное – горевать. Горевание - это естественный психологический механизм, позволяющий прожить и восстановиться после утраты, завершения чего - либо, например, завершения отношений. Разрешите быть чувствам, которые совершенно уместны для этой ситуации. Помните, что приятные воспоминания и чувства навсегда останутся с вами, а этот опыт принес что-то важное для вас. Помните, что, подавляя, не желая замечать чувства, мысли, делая вид, что все хорошо, мы позволяем им усиливаться, и это еще больше подавляет и гложет нас. Важно признать, что они есть, что это нормально, позволить им быть прожитыми.

Стоит ли мстить сопернице, если такая имеется?

Айрат Салихов: Безусловно, нет. Так как это не принесет должного удовлетворения и неизвестно, каким образом отразится на отношениях. Важно помнить, что есть желания и мысли, которые стоит удерживать, о которых комфортнее говорить в кабинете психолога, чем в кабинете следователя.

Допустим, спустя какое-то время после разрыва, вы встретили свою первую любовь снова и решаете начать встречаться. Может ли эта затея окончиться удачно?

Айрат Салихов: Важно то, как вы подходите к этому выбору, с какими чувствами и мыслями, что вас ведет. Если они похожи на те, мысли, ожидания, чувства, которые были 10 лет назад, то, вероятно, что в эти отношения вас ведут неразрешенные вопросы, привычки, фантазии. Иногда важно вернуться, чтобы их решить, но только иногда. Поэтому важно честно спросить у себя, что я чувствую, чего я ожидаю от этих отношений, для чего мне эти отношения?