В Казани нашелся парень, пропавший по дороге в техникум

19-летний Айнур Шигабиев вернулся домой, сообщили Prokazan.ru родственники парня. Он пропал в понедельник утром, ушел в техникум, но до учебы так и не дошел.

До этого, по словам мамы, Айнур никогда не уходил из дома, семья сразу обратилась в правоохранительные органы. Фото парня с просьбой помочь в поисках было распространено во многих казанских пабликах.

«Всё в порядке. Огромное спасибо всем не равнодушным кто откликнулся и помогал в распространении информации и поиске», - говорят близкие.

Где пропадал парень почти трое суток, не сообщается.