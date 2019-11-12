98% ожогов тела: в Татарстане на пожаре пострадали три человека

Вчера в селе Нижние Шитцы Сабинского района республики произошел пожар. В МЧС о возгорании сообщили сразу несколько очевидцев.

Горела крыша двухэтажного частного дома. Была угроза, что огонь перекинется на соседние постройки. На полную ликвидацию огня понадобилось меньше часа, в результате пожара сгорела мансарда на втором этаже, пострадали стены на первом.

В пожаре пострадало три человека. 43-летний мужчина получил 98% ожогов тела, он в тяжелом состоянии в реанимации. С ожогами госпитализировали 45-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Предварительный материальный ущерб от пожара 800 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.