В Казани отремонтировали «грохочущую лестницу», на которую жаловались горожане

Лестница около дома №3 по улице Энергетиков в Московском районе Казани долгое время вызывала негатив жителей из-за своего состояния. Казанцы жаловались в социальных сетях на острые торчащие края ступеней и грохот, который издавал конструкция при движении по ней. Ежедневный пешеходный трафик здесь составлял около 1,5 тысяч человек: рядом находятся детские сады, школы и другие учреждения.

Чтобы привести важный для горожан объект в надлежащее состояние, лестницу забетонировали, обустроили основание, выложили брусчаткой и снабдили ограждениями. Все работы заняли месяц, говорят в пресс-службе мэрии Казани.