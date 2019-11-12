«Обматерила пожилого человека»: в Казани за хамство уволили экипаж автобуса

В социальных сетях житель города опубликовал видеозапись, на которой водитель и кондуктор ПАТП-9 оскорбляют пожилую женщину на остановке.

Как пояснил очевидец, пенсионерка ждала, когда автобус № 33 отправится на маршрут, однако спустя 20 минут ожидания кондуктор заявила, что они отправляются в гараж.

"Бабушка возмутилась. В ответ на возмущения кондукторша обматерила пожилого человека <...> Свое хамское поведение она объяснила тем, что работает последний день. Когда бабушка начала снимать их на видео, кондуторша отобрала телефон у бабушки, но вскоре вернула" - пишет автор видеоролика в социальных сетях.

В Ассоциации АТП РТ провели проверку, и, как рассказал председатель объединения Сергей Темляков, уволили и кондуктора, и водителя транспортного средства.