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Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд

Cегодня, 09:33 1 Автор: prokazan.ru

Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2019 года и за 9 месяцев 2019 года.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»: «Рост активов группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года более чем на треть и чистой прибыли на 40% свидетельствует о том, что группа успешно реализует стратегические планы по всем ключевым направлениям бизнеса. Развитие продуктовой линейки, региональной сети и каналов продаж, а также активная работа с клиентами позволили нам прочно закрепиться в числе лидеров российского финансового сектора».

Основные результаты Группы

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года достигла 43,1 млрд рублей, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (30,8 млрд рублей).

Рентабельность капитала (ROE) по итогам 9 месяцев 2019 года составила 13,9%.

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) составил 14,3% по состоянию на 30 сентября 2019 года (по сравнению с 12,1% на конец 2018 года). Регулятивный капитал Группы составил 345,3 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2019 года (246,0 млрд рублей на 31 декабря 2018 года).

Операционный доход Группы (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2019 года составил 107,7 млрд рублей, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (92,8 млрд рублей). Рост операционного дохода Группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого комиссионного дохода.

Основными источниками дохода Группы по итогам 9 месяцев 2019 года стали чистый процентный доход, результат от пенсионной и страховой деятельности, чистый комиссионный доход, которые составили 42%, 20% и 18% от операционного дохода соответственно.

Чистый процентный доход Группы по итогам 9 месяцев 2019 года составил 45,6 млрд рублей.

Чистая процентная маржа (NIM)* банка «Открытие» составила 3,0% по итогам 9 месяцев 2019 года (3,7% по итогам 2018 года). На динамику маржи в 2019 году оказал влияние общий тренд по снижению ставок на финансовом рынке. Доля срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений составила 46% (737,3 млрд рублей) на 30 сентября 2019 года. Доля банка «Открытие» в чистом процентном доходе Группы составила 77% по итогам 9 месяцев 2019 года.

Чистый комиссионный доход Группы по итогам 9 месяцев 2019 года составил 19,0 млрд рублей, что на 51% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,6 млрд рублей). Увеличение комиссионного дохода является следствием синергии в развитии бизнеса компаний Группы. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен Группой от расчетно-кассовых операций (10,6 млрд рублей), брокерских операций (2,0 млрд рублей) и операций с иностранной валютой (2,4 млрд рублей). Чистая комиссионная маржа банка «Открытие» (NCM)* рассчитывается как отношение чистого комиссионного дохода к средним работающим активам составила 1,9% за 9 месяцев 2019 года (1,3% за 2018 год).

Чистый торговый доход Группы составил 15,4 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2019 года (по итогам 9 месяцев 2018 года получен чистый торговый убыток в размере -10,3 млрд рублей). Основной объем чистого торгового дохода был получен Группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 9,0 млрд рублей (11,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За 9 месяцев 2019 года СК «Росгосстрах» обеспечила рост начисленной и заработанной премии более чем на 25%, а также сокращение расходов, достигнутое путем оптимизации процессов заключения договоров и урегулирования убытков. Операционный результат СК «Росгосстрах» в 2018 году включал однократный эффект высвобождения резерва неистекшего риска по автострахованию в общем объеме 4,6 млрд рублей. Без учета высвобождения резерва в 2018 году операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 12,0 млрд рублей (без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Увеличение инвестиционного дохода пенсионного фонда в 2019 году было компенсировано соответствующим ростом пенсионных обязательств.

Административно-хозяйственные расходы Группы по итогам 9 месяцев 2019 года увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,1 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 58% от общих административно-хозяйственных расходов Группы.

Ключевые балансовые статьи

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года увеличились на 36% до 2 985,6 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля и присоединения Бинбанка 1 января 2019 года. Рост активов составил 12% в 3 квартале 2019 года, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (3%).

По состоянию на 30 сентября 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 75%, или 2 232,9 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 20%, или 595,4 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 157,2 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 30 сентября 2019 года инвестиции в ценные бумаги составили 34%, или 1 022,3 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в сумме 562,7 млрд рублей. Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов составили 31% от активов Группы, или 921,0 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 18% от активов Группы, или 531,1 млрд рублей.

Кредитный портфель Группы До вычета резервов по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 61%, или на 399,1 млрд рублей, до 1 056,0 млрд рублей. Рост кредитного портфеля составил 11% в 3 квартале 2019 года, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (2%).

Кредитный портфель юридических лиц, оцениваемый по амортизированной стоимости, по итогам 9 месяцев 2019 года вырос на 58%, или на 284,7 млрд рублей, до 776,9 млрд рублей. В 3 квартале 2019 года рост кредитного портфеля юридических лиц составил 10%.

Розничный кредитный портфель, оцениваемый по амортизированной стоимости, по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 87%, или на 129,7 млрд рублей, до 279,1 млрд рублей. В 3 квартале 2019 года рост розничного кредитного портфеля составил 15%. Доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 46% от розничного портфеля Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля (без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток) составило 12,8% по состоянию на 30 сентября 2019 года (21,0% на 31 декабря 2018 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней продолжила снижаться до 6,7% по состоянию на 30 сентября 2019 года (9,6% на 31 декабря 2018 года), при этом показатель покрытия резервами просроченной задолженности сохраняется на высоком уровне 190,8% на 30 сентября 2019 года (212,1% на 31 декабря 2018 года).

Средства клиентов являются основным источником фондирования для Группы с долей 64% от обязательств Группы, или 1 601,8 млрд рублей, по итогам 9 месяцев 2019 года, увеличившись на 88% за счет органического роста объемов привлечения и присоединения Бинбанка. В 3 квартале 2019 года рост объема средств клиентов составил 16%, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (3%).

Средства физических лиц составляют 62% от общего объема средств клиентов, или 986,5 млрд рублей, по состоянию на 30 сентября 2019 года (рост на 87% по итогам 9 месяцев 2019 года). На долю юридических лиц приходится 38%, или 615,3 млрд рублей, на 30 сентября 2019 года (рост на 88% по итогам 9 месяцев 2019 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 72% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов клиентов – 28%.

Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2019 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.

*NIM – net interest margin / чистая процентная маржа - рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход

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комментарии

Русский обыватель
0
13 ноября 2019
10:08
Вот, а говорили будто бы от повышения пенсионного возраста никакой прибыли не ожилвается!

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Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах