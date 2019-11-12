Верю – не верю. Казань вошла в десятку самых недоверчивых городов страны

Казань заняла шестую строчку в рейтинге самых недоверчивых городов страны, составленном независимым агентством Zoom Marker.

В лидерах по недоверчивости оказались Москва, Омск и Екатеринбург. В пятерке также Новосибирск и Тюмень. Соседняя Уфа на 13-м месте, Замыкает рейтинг «город невест» Иваново – он на 25-й строчке.

Респондентам, а их в опросе было 3 000, задавали три вопроса: доверяют ли они незнакомцам, просто ли войти к ним в доверие и считают ли сами опрошенные себя доверчивыми людьми. Авторы исследования утверждают, что 6% опрошенных становились жертвами мошенников.

«Недоверие в людях чаще всего формируется, тогда, когда они находятся в большом потоке информации об обманах, и доверчивые люди - это сейчас редкость, обусловленная тем, что в мире много обмана, сейчас намного сложно отделить по настоящему доверчивых людей и просто рациональных», - прокомментировал Андрей Штыров, коммерческий директор агентства.