В Казани вторые сутки ищут пропавшего по дороге в техникум парня

Родные разыскивают пропавшего в районе Старые Горки в Казани 19-летнего Айнура Шигабиева. В понедельник утром парень ушел из дома в техникум, больше о нем ничего не известно. Ни до учебы, ни до дома Айнур так и не дошел.

«Сын никогда раньше не пропадал, мы вчера еще написали заявление в правоохранительные органы, сегодня распространили запись в соцсетях, надеемся, что с сыном все хорошо», - рассказала мама парня Алсу.

Айнур был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы с резинкой снизу, черную шапку, красные с синей вставкой красовки. С собой у парня был серый рюркзак.

На вид парень ростом 175 сантиметров, волосы темные, глаза карие.

Если вам известно что-либо о его местонахождении, звоните маме парня Алсу 8-900-324-33-07