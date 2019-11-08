«Всехний дедушка, прощай». Актеры сделали ролик в память об Александре Купцове

Детская киностудия «Караван» создала ролик под названием «Всехний дедушка, прощай» в память об умершем актере Казанского ТЮЗа Александре Купцове.

«Мало кто знает, что Александр Купцов в свободное от театра время абсолютно бесплатно занимался с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, помогая развивать детскую киностудию "Караван"», - рассказала волонтер Юлия Хакимова.

Кадры, на которых актер занимается с детьми, озвучены песней Людмилы Садиловой «Звезды» в исполнении 10-летней Айсины Булычевой. Маленькая актриса погибла в марте этого года под колесами автомобиля, за рулем которого был пьяный водитель.

Видео заканчивается словами Александра Купцова: «Прекрасное можно увидеть всюду, надо только очень-очень захотеть». «Теперь он с улыбкой будет наблюдать за нами из-за облаков», - говорят в киностудии.

Александр Купцов скончался на 65-м году жизни 6 ноября после спектакля "Маленький принц". Гражданская панихида состоялась в здании Казанского театра юного зрителя. Похоронили актера на кладбище поселка Салмачи.