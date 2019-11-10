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Боюсь, что сына убьют за долги: В Казани просят закрыть игровые автоматы

Cегодня, 08:30 134 1 Автор: prokazan.ru

В Казани обсуждают крик о помощи, размещенный в соцсетях. Женщина просит закрыть игровые автоматы в Азино. Ее сын проигрывает в них все деньги.

«Все знают, что там игровые автоматы! Но никто их не закрывает, это всё им выгодно! Деньги гребут! Эти дураки игроманы, а семьи страдают! У меня сын весь в кредитах! Плачу за него я! Мне звонят и угрожают, что убьют его за долги!!! Может кто прочитает из выше стоящих и займутся этим!» - пишет женщина. Она также дала несколько адресов, где, по ее словам, находятся игровые автоматы.

По словам администраторов паблика, про автоматы и игроманию пишут очень много матерей и жен, и что к вопросу необходимо привлечь внимание.

«Данная проблема есть, почти в каждой семье! Поэтому давайте бороться вместе! Игровых автоматов очень много по РТ! Но, никто этим не занимается!!! Очень жаль!!! Также, можете писать под пост, по каким адресам они находятся!»
 

 

комментарии

Горожанин
0
11 ноября 2019
09:04
А кому заниматься то?! Если те, кто законно могут закрыть нелегальные игровые точки, их же и прикрывают, получая солидные барыши. Оборотни в погонах мля...

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