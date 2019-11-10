Боюсь, что сына убьют за долги: В Казани просят закрыть игровые автоматы

В Казани обсуждают крик о помощи, размещенный в соцсетях. Женщина просит закрыть игровые автоматы в Азино. Ее сын проигрывает в них все деньги.

«Все знают, что там игровые автоматы! Но никто их не закрывает, это всё им выгодно! Деньги гребут! Эти дураки игроманы, а семьи страдают! У меня сын весь в кредитах! Плачу за него я! Мне звонят и угрожают, что убьют его за долги!!! Может кто прочитает из выше стоящих и займутся этим!» - пишет женщина. Она также дала несколько адресов, где, по ее словам, находятся игровые автоматы.

По словам администраторов паблика, про автоматы и игроманию пишут очень много матерей и жен, и что к вопросу необходимо привлечь внимание.

«Данная проблема есть, почти в каждой семье! Поэтому давайте бороться вместе! Игровых автоматов очень много по РТ! Но, никто этим не занимается!!! Очень жаль!!! Также, можете писать под пост, по каким адресам они находятся!»

