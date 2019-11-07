«Вот такой клоун»: казанец прикинулся сбитым машиной и попал на видео

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в одном из дворов по улице Ибрагимова. На кадрах видно, как навстречу друг другу медленно двигаются пешеход и автомобиль. В момент, когда человек поравнялся с машиной, он задевает транспортное средство корпусом и после того, как авто проезжает, аккуратно "падает" на асфальт. Судя по записи, водитель заметил упавшего человека и остановился.

"Вот такой "артист", а точнее, клоун обитает в нашем дворе на Ибрагимова", - озаглавил видео его автор.

В комментариях пользователи поддержали автора ролика и вспомнили случаи, когда из-за подобных инсценировок водителей лишали прав.