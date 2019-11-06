Утрата за утратой. Народный артист Татарстана умер после спектакля

В минувшую среду, 6 ноября, на 65-м году жизни остановилось сердце народного артиста Татарстана Александра Купцова. Актера не стало после спектакля «Маленький принц», сообщили в Казанском Театре юного зрителя. «Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить...» - пишут коллеги актера.

«Этого уникального человека, эту личность я знал лично. О Боже каких людей ты забираешь... Удивительной доброты человек, всегда играл только сердцем... нет слов друзья. Я думаю, вряд ли найдётся замена такому артисту. Вряд ли... Господи! Постели ему тёплую уютную постель и хороший монитор, чтобы смотреть за своими коллегами, потому что без театра он не представлял свою жизнь», - пишут зрители Купцова.

«Утрата за утратой... Как же так!!! Такой потрясающий актёр ушёл! Светлая память». Напомним, 10 октября на 43-году жизни скончался актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков – актеру стало плохо во время спектакля, он скончался за кулисами.

Александр Иванович Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище в 1979 году. С того же года работал в Казанском ТЮЗ. Дебютная роль - роль Искремаса в спектакле «Искремас». Заслуженный артист РФ, народный артист РТ.

Время и место прощания с Александром Купцовым станет известно позднее.

Портал ProKazan.ru выражает соболезнования родным и близким артиста.