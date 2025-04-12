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12 и 13 апреля в Казани пройдет выездная регистрация собак и их вакцинация

12 и 13 апреля в Казани состоится выездная реги...

Фото: freepik.com

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12 и 13 апреля в Казани состоится выездная регистрация домашних животных и их вакцинация от бешенства, которую организуют специалисты Государственного ветеринарного объединения.

В субботу, 12 апреля, мобильные пункты будут работать в нескольких районах города. В Кульсеитово их можно будет найти по следующим адресам: на улице Главной, 2 с 10:00 до 12:00 и на улице Зеркальной, 1 с 12:10 до 14:00. В Московском районе вакцинация и регистрация пройдут на улице Декабристов, 178а с 10:00 до 14:00. В Салмачах мобильный пункт будет сначала на улице Центральной, 18 с 10:00 до 12:00, а затем на той же улице, 139 с 12:30 до 14:30. В поселке Борисоглебское выездная вакцинация пройдет у церкви с 09:00 до 12:00.

В воскресенье, 13 апреля, процедуры будут организованы в «Больших Дербышках» на улице Кооперативной, 8а с 10:00 до 13:00 и в «Малых Дербышках» на улице Кооперативной, 33 с 13:00 до 16:00. Также мобильные пункты будут работать в поселке Северный на перекрестке Давыдова и Литвинова с 09:00 до 12:00, в Старых Горках на улице Артельной, 10 с 10:00 до 12:00 и в поселке Борисково на переулке Якты Юл, 4 с 12:30 до 14:30.

Для получения дополнительной информации и консультации с ветеринарным врачом можно позвонить по телефону: +7(843) 234-75-61.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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