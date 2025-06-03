Новости Казани
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1 июня в Новом театре Камала состоялся финал проекта «Родники.Дети»

В финал проекта второго сезона прошли 29 финали...

Предоставлено изданию

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Проект «Родники.Дети» стал важным событием в культурной жизни страны и помогает выявить и поддержать молодые таланты, давая им шанс показать свои способности на большой сцене перед широкой аудиторией.

В финал проекта второго сезона прошли 29 финалистов из 22 регионов страны. В состав жюри вошли Народный артист России Олег Газманов, Заслуженные артисты России Зара, Сергей Войтенко и Юта.

В рамках коркурса «Родники.Дети» прошла специальная номинация от digital-партнера — VK, которая называется «В ритме VK»!

Победитель номинации «В ритме VK» получил профессиональную дистрибуцию своего трека на всех платформах через VK Records и маркетинговую поддержку релиза на площадке ВКонтакте.

А также, победителю полагается выплата роялти от всех доходов с трека, включая доход от прослушиваний, продажи для кино и сериалов и другие использования трека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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